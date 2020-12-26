وكيل ثنائي الزمالك: الشكاوي كانت في عهد مرتضى.. وأمير كان "يغير" من نجومية لاعبي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد كريم بلق وكيل الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبا نادي الزمالك، أن شكوى مستحقات اللاعبان ضد الزمالك كانت في عهد مرتضى منصور رئيس النادي السابق، مشيراً إلى أن أمير مرتضى مدير الكرة السابق بالفريق الأبيض كان يغير من نجوم الفريق.

وقال كريم بلق في تصريحات لموقع "البطولة المغربية": "شكوى المستحقات ضد الزمالك كانت قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أي في عهد مرتضى منصور وابنه أمير الذي كان يعتبر نفسه نجما فوق اللاعبين، لكن بعض الإجراءَات الإدارية المتعلقة بالمحامين، جعلتها تصل بشكل متأخر".

وأضاف: "نحترم أيمن يونس، واستقبلني في بيته رفقة أوناجم وبنشرقي أكثر من مرة، وأرى أنه من بين الأسماء القادرة على قيادة النادي لبر الأمان".

وتابع وكيل بنشرقي وأوناجم: "أيمن يونس من المسيرين الجيدين، وهو من اللاعبين الكبار السابقين في مصر، بيته مفتوح للجميع، هو رجل حوار ومتفهم وأتشرف بمعرفته، بل أتمنى فعلا أن يأخذه بعض اللاعبين قدوة لهم".

وأكد وكيل ثنائي الزمالك: "لا وجود لأي شيء قد يعكر صفوة العلاقات بين موكليْ والنادي".

واختتم بلق حديثه مؤكدا: "بنشرقي وأوناجم مستمران مع الزمالك، ولم يعيشا أي مشاكل مع أي مسؤول في النادي، سوى أمير مرتضى منصور، الذي كان يغار للأسف من نجومية لاعبي الفريق خاصة بنشرقي".