أزمة صلاح تكشف معايير اختيار "قائد ليفربول" (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

"كنت قائداً لفترة طويلة أثناء مسيرتي، كنت أفكر دائماً، يا لها من وظيفة، لأنه لا يوجد بها الكثير من الفوائد، بل الكثير من العمل"، هكذا بدء الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي حديثه عن ما أثاره محمد صلاح لاعب ليفربول مؤخراً بشأن شعوره بخيبة أمل لعدم ارتداء شارة قيادة الفريق أمام ميتيلاند بدوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "جارديان الإنجليزية" حواراً مطولاً مع كلوب، رد خلاله وأوضح الكثير من الأمور بسبب ما أثير مؤخراً حول الفريق، خاصة فيما يتعلق بصاحب الأرقام القياسية وأحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة وهو محمد صلاح.

وكشف كلوب من خلال تصريحاته كيف تُدار عملية ارتداء شارة قيادة ليفربول في المباريات.

وقال كلوب "القاعدة في ليفربول أن هناك لجنة تضم 4 لاعبين وهم على الترتيب جوردان هندرسون، وجيمس ميلنر، وفيرجل فان دايك، وجيني فينالدوم، هؤلاء هم قادة الفريق".

وأكمل موضحاً نظام اختيار قائد الفريق "اذا لم يتواجدوا جميعاً في الملعب، فالعادة أن يتم اختيار اللاعب الذي لعب لمدة أطول في النادي، هذا ما رأيته في ترينت".

ومنح كلوب شارة قيادة ليفربول في مباراة الفريق بالمرحلة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أوروبا للشاب ترينت ألكسندر أرنولد.

وشدد حول هذا الأمر "أحد الأشخاص قال لي أنه وفقاً لتلك القاعدة، كان يجب أن يتم منح ديفوك أوريجي الشارة، وهنا أعترف بالخطأ الذي وقعت فيه".

ومن خلال تصريحات صلاح، يتضح كيفية اختيار قائد ليفربول، فالأولوية هناك لأي لاعب من الرباعي (هندرسون – ميلنر – فان دايك – فينالدوم)، هم أكثر من يناسب شخصية "قائد ليفربول" وفقاً لقواعد الفريق، وبعد ذلك يتم اختيار القائد بـ"الأقدمية".

كلوب في بداية حديثه لا يعتبر أن الأمر بمثابة أزمة، فقد صرح قائلاً "لم أشعر ولا أشعر بأهمية أن تكون قائداً للفريق، قبل تلك المباراة، لم أشعر بأهمية هذا الأمر بالنسبة للاعبين، ولم أدرك حجم قصة ترينت".

"لم أفعل ذلك عن قصد"، هكذا أوضح كلوب تصرفه بشأن شارة القيادة، وما أثير حول غضب صلاح، وكشف أنه تحدث مع "مو" وأوضح له ما حدث، لكن يبدو أن "ملك مصر" لم يدرك الأمر أو يقتنع به.

"لقد أجرى المقابلة وهذا ليس مشكلة بالنسبة لي، من الواضح أنه أصيب بخيبة أمل"، كان هذا تعليق كلوب بشأن تصريحات صلاح حول حزنه لعدم اختياره قائداً لليفربول في تلك المباراة، لكن كلوب عاد وشدد أنه لو كان هناك خطأ ارتكبه، فهو عدم منح الشارة لأوريجي.