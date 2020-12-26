النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام الانتاج الحربي

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب عن تشكيل فريقه أمام الانتاج الحربي خلال المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل على ستاد السلام، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز. على ستاد السلام، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز. جاء تشكيل المقاولون العرب لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: حسن شاهين في الدفاع: أمير عابد، حسن الشامي، فاروقا، خالد الحسيني في خط الوسط: محمد مجلي، مصطفى كريم، وسيم نغموشي، أحمد شكري في الهجوم: محمد عصام، حمدي زكي

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