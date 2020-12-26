فيرنانديز يسجل هدف التقدم لمانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي

أحرز مانشستر يونايتد الهدف الثاني أمام ليستر سيتي ، لتصبح النتيجة 2-1، خلال المباراة الجارية على ملعب كينج باور ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل برونو فيرنانديز هدف فريقه الثاني في شباك ليستر سيتي في الدقيقة 79. ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، فيما يقبع فريق ليستر في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

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