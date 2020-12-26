ثنائي النادي الأهلي يواصلان برنامجهما التأهيلي

واصلا كريم نيدفيد ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وخاض الثنائي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، بالإضافة إلى بعض فقرات الجري والتأهيل في الملعب.
ويؤدي «نيدفيد» و«محمود» برنامجا تأهيليا خلال الفترة الحالية،
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الإثنين على ملعب الأهلي بالسلام.
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