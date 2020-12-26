قرر اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، تعليق كل بطولاته بجميع مستوياتها داخل الصالات أو خارجها بدايًا من الغد الأحد 27 ديسمبر حتى أو خارجها بدايًا من الغد الأحد 27 ديسمبر حتى16 يناير 2021 المقبل، بعد قرار اللجنة الأولمبية بتعليق جميع البطولات بسبب تفشي فيروس كورونا وجاء نص قرار الاتحاد كالآتي:

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الطائرة يعلق كل أنشطته ابتداء من الغد حتى 16 يناير 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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