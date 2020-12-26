تفاصيل كلمة الخطيب للإدارة التنفيذية بالأهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور جانب من اجتماع الإدارة التنفيذية للنادي، عبر «الفيديو كونفرانس»، موجهًا كلمة للسادة المديرين، وأعضاء الإدارة التنفيذية للنادي، وذلك بعد قرار مجلس إدارة النادي بالتجديد لمدة ٣ شهور للسادة المديرين.

وشدد محمود الخطيب، رئيس النادي، على رسالة مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بأن التجديد للسادة المديرين لمدة ثلاثة شهور، هو رسالة تقدير لجهودهم خلال الفترة الماضية، وتأكيد على مطالبة كل منهم ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة قبل إعادة

التقييم.وقال الكابتن الخطيب في كلمته للإدارة التنفيذية بالنادي: «نطالبكم بالعمل لإعلاء اسم النادي دائما، وليس الأشخاص؛ لأن مؤسسة النادي الأهلي تتطلب بذل أقصى جهد من كل مدير وموظف وعامل ولاعب ومسؤول؛ لخدمة أكثر من ١٥٠ ألف أسرة و٦٠٠ ألف عضو، وإسعاد أكثر من ٨٠ مليون مشجع».وشدد الخطيب على وحدة منظومة العمل بالنادي وضرورة التركيز على هذا الإطار، وأن يهدف الجهد الذييبذله الجميع إلى إعلاء كيان الأهلي وليس الأشخاص.وأضاف: «أنتم تمثلون إدارة النادي الأهلي، وهذا جزء من تاريخكم، يجب أن تفخروا به، وتبذلوا أقصى ما لديكم ليكون كل منكم مؤثرا في مكانه، وفي مسيرة النادي».

وقال الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في كلمته: «رسالة مجلس الإدارة لكل منكم؛ هي العمل بأقصى جهد، وأفضل شكل في المرحلة المقبلة؛ لأن النادي سيكون أفضل بنجاح كل منكم في موقعه».

يذكر أن العميد مرجان المدير التنفيذي للنادي، حرص على الاجتماع بالإدارة التنفيذية للنادي والمديرين للحديث عن خريطة العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار مجلس الإدارة بالتجديد لمدة ٣ شهور لجميع المديرين بالنادي.