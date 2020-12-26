محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل انطلاق المران الجماعي

عقد كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصراليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
حرص جونسون على إلقاء محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مواجهة
ويلتقي الفريق مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.
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