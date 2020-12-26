محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل انطلاق المران الجماعي

عقد كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر

اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.حرصعلى إلقاء محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مواجهةالمقبلة، وأبرز نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.ويلتقي الفريق معضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.