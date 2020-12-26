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محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل انطلاق المران الجماعي

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عقد كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر

اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. 
حرص جونسون على إلقاء محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مواجهة

الاتحاد السكندري المقبلة، وأبرز نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس. 
ويلتقي الفريق مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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