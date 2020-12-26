بث مباشر | شاهد العين واتحاد كلباء في الدوري الاماراتي “كورة ستار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب مباراة “العين واتحاد كلباء” في إحدى مباريات اليوم السبت 26-12-2020 ضمن الجولة 11 من الدوري الاماراتي.

تنقل مباراة “العين واتحاد كلباء” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق المصري “عصام عبده”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية 1.

وتقام مواجهة العين واتحاد كلباء على استاد هزاع بن زايد، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت الامارات.

عاد “العين” إلى سكة الانتصارات في الدوري الاماراتي على حساب “النصر” في الجولة الماضية، بعدما تعادل في الجولة التاسعة امام “عجمان” وخسر قبلها ضد “بني ياس”، ليحيي آماله من جديد في المنافسة على اللقب.

ويتواجد “العين” في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وبفارق الاهداف عن صاحب المركز الخامس “الوحدة” الذي لعب مباراة زائد، وبفارق 8 نقاط عن المركز الأول الذي يتواجد فيه “الشارقة” الفائز على “حتا” أمس لحساب الجولة الحالية.

في المقابل لم يتذوق نادي “اتحاد كلباء” طعم الخسارة في اخر 6 مباريات في الدوري الاماراتي، تعادل في 2، وانتصر في 4، ويتواجد في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

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