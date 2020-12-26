ما هو الفريق الأكثر تحقيقًا للفوز في تاريخ جولات “البوكسينج داي” بالدوري الإنجليزي؟

يترقب عشاق كرة القدم مباريات جولة “البوكسينج داي” في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تتزامن مع فترة أعياد الميلاد.

وتوافق مواجهات البوكسينج داي، يوم 26 ديسمبر من كل عام، وحتى وقت قريب كان من المعتاد أن تقام فيه مباريات الجولة كاملة من الدوري الإنجليزي، إلا أن الموسم الحالي ستقام على مدار يومي السبت والأحد.

وعادة ما تحرص رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عند وضع جدول مباريات جولة البوكسينج داي، على مراعاة إقامة المباريات بين أندية متجاورة جغرافيًا، حتى يكون من السهل على الجماهير التنقل لمشاهدة المباريات.

ونشرت مجلة فوربس الأمريكية، تقريرًا عن الأندية الأكثر تحقيقًا للفوز في جولات “البوكسينج داي” عبر التاريخ، وذلك من بين فرق الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، منذ انطلاق المسابقة في عام 1888.

وجاء مانشستر يونايتد في الصدارة؛ لعب 95 مباراة، فاز في 51 منها، وتعادل في 17، وخسر 27 مرة، وذلك بمعدل 1.79 نقطة للمباراة الواحدة، مسجلا 193 هدفًا ومستقبلًا 138.

وجاء ليفربول في المركز الثاني؛ خاض 90 لقاء، فاز في 43 منها، وتعادل في 25، وخسر 22 مرة، بمعدل 1.71 نقطة للمباراة، وأحرز 146 هدفًا، واستقبل 85.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، احتل برايتون المركز الثالث؛ حيث لعب 74 مباراة، فاز في 35 منها، وتعادل 19 مرة وخسر 20، بمعدل 1.68 نقطة، فيما سجل 120 هدفًا، واستقبل 84.

توتنهام هوتسبير رابعًا، حيث لعب 81 مباراة، فاز في 37 منها، وتعادل 21، وخسر 23، بمعدل 1.63 نقطة للمباراة، وسجل 153 هدفًا، واستقبل 104.

تشيلسي خامسًا، حيث لعب 87 مرة، فاز في 39 منها، وتعادل في 24 في مباراة وخسر مثلها، بمعدل 1.62 نقطة للمباراة مسجلًا 121 هدفا، ومستقبلًا 141.

واحتل إيفرتون المركز السادس بعدما لعب 92 مباراة، وفاز في 42، وتعادل 22، وخسر 28، بمعدل 1.61 نقطة للمباراة، بينما سجل 147 هدفًا، واستقبل 126.

وجاء أستون فيلا المركز السابع بعدما خاض 100 مباراة، فاز في 45 منها وتعادل في 21 وخسر 34، بمعدل 1.56 نقطة للمباراة.

بينما احتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن؛ لعب 97 مباراة، فاز في 43 لقاء وتعادل في 21 وخسر 33، بمعدل 1.55 نقطة للمباراة.

ثم أتى فولهام و في المركز التاسع، حيث خاض 82 مباراة فاز في 33 وتعادل في 24 وخسر 25، بمعدل 1.50 نقطة للمباراة.

وجاء وست بروميتش ألبيون في المركز العشر، بعد أن خاض 104 مباريات، فاز في 44 وتعادل في 21 وخسر 39، بمعدل 1.47 نقطة في المباراة.

واحتل مانشستر سيتي المركز الحادي عشر، حيث لعب 96 مباراة، فاز في 41 منها، وتعادل 15، وخسر 40، بمعدل 1.44 نقطة لكل لقاء، مسجلًا 149 هدفًا، ومستقبلا 139.

بينما جاء آرسنال في المركز الرابع عشر، بعدما لعب 83 لقاء، فاز في 31، وتعادل في 24، وخسر 28، بمعدل 1.41 نقطة في المبارة الواحدة، وسجل 117 هدفًا، واستقبل 105.