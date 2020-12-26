اخبار السعودية | تأكد غياب ياسر الشهراني عن كلاسيكو الهلال والاتحاد

ذكر تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن ياسر الشهراني مدافع فريق الهلال سيغيب عن فريقه خلال مواجهة الاتحاد اليوم السبت بعد قليل، في قمة منافسات المرحلة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية أن الشهراني تعرض لإصابة في عضلات الساق في مباراة القادسية التي فاز بها فريقه 3 / صفر في المرحلة الماضية، وفشلت كل محاولات تجهيزه لمواجهة الاتحاد.

ويأتي غياب الشهراني في الوقت الذي يعاني فيه الهلال من العديد من الغيابات في صفوفه والمتمثلة في حبيب الوطيان وعبد الله المعيوف وهاتان باهبري والإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يحتل منافسه في مباراة الغد الاتحاد المركز الخامس برصيد 14 نقطة.