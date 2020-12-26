بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لكلاسيكو السعودية بين “الهلال والاتحاد” في أهم مباريات اليوم السبت 26-12-2020 في الجولة العاشرة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الهلال والاتحاد” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”، كما ينقل على القناة الرابعة بصوت “عيسى الحربين”.

وتقام مباراة الهلال والاتحاد على استاد الملك فهد الدولي، بإدارة من الحكم السعودي “محمد الهويش”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر، 16:50 بتوقيت جرينتش.

ويدخل الهلال اللقاء في صدارة الدوري السعودي برصيد 22 نقطة وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني “أهلي جدة”، بينما يأتي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وخاض “الهلال” 9 مباريات حتى الآن خلال بطولة الدوري السعودي، حقق الفوز 7 مرات، وتعادل مرة واحدة، وخسر لقاء وحيد، وبلغت نسبة تحقيق الفوز 77.8 %، وتلقى الفريق 4 أهداف بنسبة 0.4% هدف في كل مباراة.

وحافظ الهلال على شباكه نظيفة 6 مرات، وتم احتساب ركلة جزاء واحدة على الفريق، وبلغت نسبة النجاح في افتكاك الكرة 68 %، وفي الالتحامات 52.1 %، وفي الالتحامات الهوائية 57.1 %، وفي التمريرات 87.9 %، فيما بلغ مجموع التمريرات 5365 تمريرة، ونسبة النجاح في التمريرات الطولية 61.5 %، ونسبة التمريرات إلى الأمام 29 %.

على الجانب الآخر، خاض “الاتحاد” 9 مباريات خلال بطولة الدوري السعودي، حقق الفوز 3 مرات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر لقاء وحيد، وبلغت نسبة تحقيق الفوز 33.3 %، وتلقى الفريق 8 أهداف بنسبة 0.9% هدف في كل مباراة.

وحافظ الاتحاد على شباكه نظيفة 3 مرات، وتم احتساب 4 ركلات جزاء على الفريق، وبلغت نسبة النجاح في افتكاك الكرة 66.7 %، وفي الالتحامات 48 %، وفي الالتحامات الهوائية 42.4 %، وفي التمريرات 82.8 %، فيما بلغ مجموع التمريرات 3607 تمريرة، ونسبة النجاح في التمريرات الطولية 48.1 %، ونسبة التمريرات إلى الأمام 36.2 %.

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الهلال – الاتحاد

????️استاد الملك فهد الدولي

????الدوري السعودي (الجولة العاشرة)

⌚تبدأ في الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش.

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