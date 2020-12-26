بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء وشباب المحمدية في الدوري المغربي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الرجاء وشباب المحمدية” في إحدى مباريات اليوم السبت 26-12-2020 في الجولة الخامسة من الدوري المغربي.

ينقل البث المباشر لمباراة “الرجاء وشباب المحمدية” على قناة المغربية الرياضية، بصوت المعلق “سفيان رشيدي”.

تقام مباراة الرجاء وشباب المحمدية على ملعب محمد الخامس، بإدارة من الحكم المغربي “رضوان جيد”، وتنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

فاز نادي “الرجاء” في اخر 3 مباريات في الدوري المغربي بعد تعادله في الجولة الأولى امام “الفتح”، ويتطلع اليوم إلى مواصلة انطلاقته الرائعة للحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

وسافر الرجاء إلى السنغال يوم الاثنين الماضي ليخوض أولى مبارياته في دوري ابطال افريقيا امام “تونغيث” في الدور التمهيدي الثاني، وعاد بتعادل سلبي ثمين قبل لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب محمد الخامس يوم 5 يناير 2021.

ويتواصل غياب “عبدالإله الحافيظي” عن الرجاء اليوم بعدما غاب عن المباراة الماضية ايضًا بسبب الإصابة التي تعرض لها امام “نهضة بركان”، ومن المتوقع ان يعوض غيابه القائد “محسن متولي”.

في المقابل يقدم الصاعد حديثًا للدوري المغربي “شباب المحمدية” نتائج جيدة حيث فاز في الجولة الأولى والثانية على “المغرب التطواني ونهضة المزامرة”، وتعادل في الثالثة والرابعة امام “حسنية أكادير وسريع وادي زم”.

ويتواجد شباب المحمدية في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الثالث “الوداد”، وبفارق نقطتين عن اصحاب مركز الصدارة “الرجاء واتحاد طنجة”.

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الرجاء – شباب المحمدية

????️ملعب محمد الخامس

????الدوري المغربي (الجولة الخامسة)

⌚تبدأ في الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

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