بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “النصر وضمك” في إحدى مباريات اليوم السبت 26-12-2020 في الجولة العاشرة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “النصر وضمك” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق “عبدالله الحربي”.

تقام مباراة النصر وضمك على استاد جامعة الملك سعود، وتنطلق في تمام الساعة 17:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت مصر، 14:50 بتوقيت جرينتش.

يتطلع نادي النصر لتأكيد صحوته في الدوري السعودي بعدما حقيق فوزه الثاني هذا الموسم في الجولة الماضية على حساب “الباطن” ليبدء رحلة الخروج من مناطق الهبوط الذي يقبع فيها برصيد 7 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن مناطق الأمان.

ويعاني النصر هذا الموسم أشد المعاناة بعد تراجع اداء نجوم الفريق بشكل ملحوظ وعلى رأسهم المهاجم المغربي “عبد الرزاق حمدالله”، ومواطنه “نور الدين أمرابط”، ليسجل 6 هزائم بعد مرور 9 جولات فقط لأول مرة في تاريخ النادي.

في المقابل يعيش نادي ضمك فترة سيئة هو الآخر إذ يتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، وتلقى الخسارة في 6 مباريات وتعادل في مباراة وانتصر في 2.

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النصر – ضمك

????️استاد جامعة الملك سعود

????الدوري السعودي (الجولة العاشرة)

⌚تبدأ في الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش.

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