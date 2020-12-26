شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول مباراة في رياضة الميني فوتبول علي مستوي الجمهورية بالعريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت على أرض مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء أول مباراة في رياضة الميني فوتبول على مستوي محافظات الجمهورية.

أقيمت المباراة التي جمعت فريقي نادي اتحاد سيناء ونادي شباب مصر، على ملعب مركز شباب المساعيد في مدينة العريش بشمال سيناء، بحضور احمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، فكري صالح، مدرب حراس المرمي بالمنتخب المصري سابقًا، محمد الخضري، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للميني فوتبول، عماد اليماني، رئيس منطقة شمال سيناء، وعدد من القيادات الرياضية على مستوي المحافظة.

وأكد احمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، أن هذه المباراة تعد أول مباراة في تاريخ الميني فوتبول على مستوي جمهورية مصر العربية..مشيرًا إلى اختيار مدينة العريش لتشهد اول مباراة للتأكيد للعالم كله على أن سيناء آمنه بفضل جهود قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية..موجهًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على رعايته للرياضة، وللدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على دعمه لرياضة الميني فوتبول، وللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على دعم اللعبة بشمال سيناء.

أضاف سمير، أن الاتحاد المصري للميني فوتبول يسعي إلى نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب في جميع محافظات مصر وذلك من خلال مراكز الشباب.. مشيرًا إلى أن المستهدف تسجيل عدد ٥٣٧ ألف لاعب من مختلف المحافظات المصرية في الاتحاد.

من جانبه أكد عماد اليماني رئيس فرع الاتحاد المصري للميني فوتبول بشمال سيناء، أن كرة القدم المصغرة منفصلة ومختلفة تماما عن كرة القدم التقليدية، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها.

أضاف اليماني، أن هذه الرياضة ولدت في كندا، وانتشرت في 1980 في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية، حيث في عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا وتم تنظيم ثلاث نسخ لكأس العالم للعبة عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، وعام 2017 بتونس، 2019 باستراليا ويضم الاتحاد الدولي للعبة 124دولة بينما يضم الاتحاد الإفريقي 26 دولة.

انطلاق أول مباراة في رياضة الميني فوتبول

انطلاق أول مباراة في رياضة الميني فوتبول

انطلاق أول مباراة في رياضة الميني فوتبول

انطلاق أول مباراة في رياضة الميني فوتبول

انطلاق أول مباراة في رياضة الميني فوتبول