شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافس ليفربول وموعد مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، غدًا الأحد، عند السادسة والنصف مساء، فريق وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات البرميرليج.

ويسعى الريدز من خلال مباراتهم المقبلة إلى الحفاظ على صدارة الدورى الإنجليزي، فضلًا عن سعى محمد صلاح لمواصلة التهديف والحفاظ على قمة هدافي المسابقة والذى يحتله بـ13 هدف وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه وهو جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.