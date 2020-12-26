شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد يكشف ظلم الفار للإسماعيلى وحرمانه من 4 نقاط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، أن ناديه يتعرض لظلم تحكيمى فى مبارياته بالدورى كلفت الدراويش خسارة نقاط مؤثرة فى سباق بطولة الدورى العام، وقال علاء وحيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لن ندفن رؤسنا فى الرمال، نعترف بأن هناك أخطاء لدى الإسماعيلى ونحاول على علاجها بشتى الطرق، ونسابق الزمن للتعاقد مع جهاز فنى على أعلى مستوى يليق بمكانة القلعة الصفراء ولكننا أيضاً نتعرض لظلم تحكيمى ولا نطلب سوى العدالة".

وأضاف علاء وحيد، "بشهادة كل المحللين الإسماعيلى لديه هدف صحيح فى شباك البنك الأهلى سجله مروان الصحراوى وتم إلغاؤه بغرابة شديدة، وفى مباراة الإنتاج الحربى كانت لنا ركلة جزاء باعتراف خبراء التحكيم وتم تجاهلها بغرابة شديدة بعدما تغافلتها زوايا التصوير فى الإعادة التليفزيونية، نحترم الحكام ونثق فى قدراتهم ونؤمن بأن الحكم بشر يخطئ ويصيب ولكننا خسرنا نقاطا مؤثرة كان يفترض أن يكون رصيدنا حالياً سبع نقاط بدلا من ثلاث، وحالة الإحباط التى تسيطر على لاعبى الفريق الأصفر".

وتابع المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، "مجلس الإدارة وجه الشكر للكابتن محمد وهبة وجهازه المعاون واللاعبين فلم يقصر أى منهم، ونتمنى أن ينصفنا الفار فى القادم من مباريات الإسماعيلى، فقط نبحث عن العدالة ليس أكثر".

ويبدأ مسئولو النادى الاسماعيلى رحلة البحث عن مدير فنى يقود الدراويش الفترة المقبلة بعد اعتذار طلعت يوسف المدير الفنى السابق للإتحاد السكندرى عن قيادة الفريق الاصفر رغم توقيعه عقود التدريب، ويأمل مسئولو الدراويش فى إعلان اسم المدرب الجديد سريعاً لاسيما أن الفريق مرتبط بمباراة أسوان بالجولة الخامسة للدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وقاد طلعت يوسف مختلف الفرق التى تولى تدريبها فى 426 مباراة حيث فاز فى 148 وتعادل 141 وخسر 137 مباراة وسجل لاعبى الفرق التى تولى قيادتها 407 هدفًا وتلقى مرماها 398 هدفًا.