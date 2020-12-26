شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يفاجئ الزمالك فى مفاوضات التجديد بهذا القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، مسئولى ناديه أثناء مفاوضات تجديد عقده الحالى، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بعد الدخول فى مفاوضات مع الفهد الأسمر مثله مثل باقى زملائه.

مصدر مطلع داخل الزمالك، كشف أن شيكابالا هو اللاعب الوحيد الذى رفض تحديد قيمة مالية معينة لتجديد عقده، عكس باقى زملائه، وأكد الفهد الأسمر لمسئولى القلعة البيضاء أنه مستمر مع النادى إذا طلب منه ذلك، بغض النظر عن قيمة راتبه السنوى والذى لن يمثل أى عائقاً بالنسبة له للاستمرار.

وأعلن نادى الزمالك، فى وقت سابق، السعى وراء تعديل عقد شيكابالا نظرا لتقاضى الفهد الأسمر راتبا سنويا لا يتناسب مع تاريخه وإمكانيته، حيث لا يتعدى راتبه 3 ملايين جنيه سنويا، بينما هناك لاعبون آخرون يتقاضون أكثر من 10 ملايين جنيه سنويا.

وأكد مسئولو الزمالك لشيكابالا أن مسألة بقائه واستمراره مع الفريق أمر مفروغ منه، نظرا لدوره المهم، سواء من الناحية الفنية داخل المستطيل الأخضر أو من الناحية النفسية خارج الملعب وقيادته لزملائه ومساهمته فى حل العديد من الأزمات التى تطرأ على الفريق.

وشدد المصدر الزملكاوي على أن شيكابالا سيتم تكريمه بشكل مناسب فى العقد الجديد، ولن يقل راتبه السنوى عن 10 ملايين جنيه سنويا.