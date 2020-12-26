شريف إكرامى يدعم منتخب السيدات: لتكن رؤسكن مرفوعة وبلادكن فخورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، على دعم المنتخب الوطنى للسيدات، ونشر إكرامى صورة للاعبات عبر حسابه الشخصى على إنستجرام وعلق قائلا، "كل دعمى لكم يا أبطال، لتكن رؤسكم مرفوعة، واجعلوا بلدكم تفخر بكم"، وذلك بعدما تعرض منتخب السيدات لحملة واسعة من التنمر عقب الفوز ودياً على منتخب لبنان فى إطار استعدادات المنتخب لأمم أفريقيا والمونديال.



شريف اكرامى

وشهدت الأيام الماضية تعرض منتخب السيدات لحملة تنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعى عقب ودية لبنان، حيث استخدم البعض عدة تعليقات مسيئة لسيدات المنتخب، مما دفع عدداً من نجوم الكرة إلى مؤازرتهم، وكان أبرزهم شيكابالا نجم الزمالك وأحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى الذين نشروا صورة المنتخب عبر حسابهم الشخصى، بالإضافة إلى أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى.

وعلق أحمد رمضان، المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 عاما، على واقعة التنمر الذي تعرضن لها لاعباته قائلا:" الفتيات تعليمهن جيد وثقافتهن عالية ويؤدين بشكل مشرف رغم تدربهن معي لمدة 50 يوما فقط، لكنهن يريدن عمل شيء من أجل مصر".

وأضاف رمضان، في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق: "هؤلاء الذين تنمروا كان يتوجب عليهم التفكير مرة واثنين وثلاثة قبل قول أي شيء عن هؤلاء البنات اللاتي يطمحن لتغيير شكل الكرة النسائية في مصر".

وتابع: "فتيات مصر فزن على لبنان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية استعدادا للتصفيات الأفريقية، ومنتخب لبنان تم تجميعه منذ عامين وفاز ببطولة غرب آسيا وانتصر في مباريات كثيرة ولم يخسر أي مواجهة قبل ملاقاة مصر، بينما نحن تم تجميعنا منذ 45 يوما فقط".

وأكمل: "هدفنا وضع مصر على الخريطة الدولية مجددا في كرة القدم النسائية، وتواجه مصر منتخب لبنان في مباراة ودية ثانية السبت بالثانية ظهرا".