شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة سيرينو تكلف الأهلي 100 مليون جنيه فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر من داخل النادى الأهلى لـ"الخليج 365" أن صفقة التعاقد مع الأوروجويانى جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، فى الانتقالات الشتوية ستكلف خزينة النادى قرابة 6.5 مليون دولار، حوالى 100 مليون جنيه مصرى، وهى القيمة التى ستكون مقسمة على ما يتقاضاه النادى، بالإضافة إلى سيحصل عليه اللاعب بعد التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات.

وأكد المصدر أن صن دوانز سيتقاضى 3.2 مليون دولار نظيره إتمام الصفقة رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة، وأن سيرينو سيحصل على 3.3 مليون دولار.

وأضاف المصدر أن مسؤولى القلعة الحمراء عرضوا على صن دوانز لإتمام صفقة سيرينو فى البداية مليونى دولار، ثم مليونى و500 ألف، قبل أن يتم رفع عرض أخير بـ3 ملايين و200 ألف دولار، وهو ما سيُنهى الصفقة بنسبة كبيرة.

ووفقا للعرض الأهلاوي، فإن سيرينو سيحصل على راتب سنوى مع الفريق الأحمر يقدر بضعف ما كان يتقاضاه فى ناديه السابق صن داونز، حيث كان اللاعب يتقاضى ما يقارب 500 ألف دولار فى الموسم ليحصل فى الأهلى على قرابة المليون دولار كراتب سنوى بجانب مكافآت التتويج بالبطولات وبعض الامتيازات الخاصة.

وقطع الأهلى شوطاً كبيراً من أجل إتمام التعاقد مع سيرينو المُلقب بـ"جوهرة" صن داونز، والذى بات مطلوبا لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى يناير المقبل بفرمان من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، والذى يرغب فى ضمه قبل بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها فى فبراير المقبل.

وشهدت الأيام الماضية مرونة من جانب نادى صن داونز بالاستغناء عن اللاعب بعدما رفض الأخير المشاركة فى تدريبات الفريق الماضية بداعى الإصابة لتحقيق رغبته فى اللعب للأهلي.

ومن المنتظر أن يقوم مسئولو الأهلى بالإعلان عن الصفقة خلال أيام وسيتم قيد سيرينو بدلاً من الأنجولى جيرالدو حتى يكون بإمكان اللاعب المشاركة مع الأهلى فى الدور الثانى من الدورى وكذلك مونديال الأندية.