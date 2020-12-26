شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ريم مجدى لاعبة الطائرة: بحب المزيكا وحلمى أكون مصممة أزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ريم مجدى" لاعبة كرة الطائرة فى نادى الزمالك، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

المزيكا.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مليش فى المطبخ أوى بصراحة.

من نجمك المفضل؟

أحمد حلمى.

من مطربك المفضل؟

يسمع حاجات كتير.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

موديل أو مصممة أزياء.







لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

أه ممكن.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

نيللى كريم.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال أكتر.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

لا مش شرط المهم يكون متفهم.