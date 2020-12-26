شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: قرار تعليق أنشطة الصالات المغطاة لا ينطبق على المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم مصر 2021، أن قرار اللجنة الأولمبية بتعليق أى أنشطة داخل الصالات المغطاة لا ينطبق على بطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها فى موعدها شهر يناير المقبل.

وقال هشام نصر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن بطولة العالم لكرة اليد وضعها مختلف، خاصة أنها ستقام بنظام الفقاعة "الحجر الصحي" لكل العاملين فى الحدث ما لا يستدعى إلا تأجيلها، مشدداً على أن جميع البعثات الوافدة ستجرى مسحات طبية فور الوصول إلى المطار وقبل دخول فنادق البطولة.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بياناً بشأن تعليق إقامة أى بطولات فى صالات مغطاة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا.

وجاء نص بيان اللجنة الأوليمبية على النحو التالى:-

بالإشارة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بناءً على التقارير المعلنة من وزارة الصحة المصرية فى الآونة الأخيرة، وبالإشارة على قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والأفراح وسرادق العزاء فى القاعات المغلقة، وبعد مراجعة أكواد وزارة الشباب والرياضة المنظمة لاستئناف النشاط الرياضى فى ظل جائحة كوفيد ١٩

فإن اللجنة الأولمبية المصرية قررت الأتى :

تعليق إقامة جميع البطولات التى تقام بالصالات المغلقة اعتبارا من تاريخه، ويسمح بإقامة البطولات فى حالة قيام الاتحاد المسئول عن اللعبة بإتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة التى تنص على وضع جميع الفرق المشاركة فى البطولة فى فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعاً بشكل دورى للحد من فرص إنتشار الفيروس، وذلك تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، التقرير رسمى معتمد من سيادته ومن رئيس الاتحاد.

لا تقام البطولة إلا بعد اعتماد الإجراءات الاحترازية من اللجنة الطبية بالاتحاد. واللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية وتحديد مكان إقامة البطولة ومكان إقامة اللاعبين ووسائل الانتقال من وإلى مكان الإقامة ومكان المنافسة.

يلتزم الاتحاد بتسليم نتائج المسحات لجميع المشاركين فى الحدث من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وحكام.. إلخ. على أن يتم عمل المسحات من خلال جهات معتمدة، ولا يسمح بدخول أى فرد إلى مكان المنافسات بدون نتيجة المسحات.

تعليق إقامة أى تجمعات للمنتخبات الرياضية أو معسكرات إلا فى حالة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة للاعبين المقيمين بالمعسكر أو التجمع. مع الحفاظ على نظام المسحات الدورية) تحدد دورية المسحات بواسطة اللجنة الطبية بالاتحاد واللجنة الطبية للجنة الأوليمبية.

واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية بها ترجو من جميع الاتحادات والفرق الرياضية بالالتزام بالتعليمات حرصاً منا على سلامة جميع أبنائنا من الرياضيين وحتى إنتهاء هذه الجائحة.