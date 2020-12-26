شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطوى صفحة الخسارة من الجونة ويبدأ استعداداته للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، صفحة الخسارة الأخيرة من الجونة، والتى تعرض لها أبناء الجنوب بهدف نظيف فى منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام، ويعمل الشيشينى على معالجة الأخطاء الدفاعية قبل مواجهة النادى الاسماعيلى المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الخامس، حيث شدد الشيشينى على أهمية عدم التعرض لخسارة جديدة فى تلك المباراة بعد الخسارة فى آخر جولتين أمام المصرى والجونة.

ويمتلك أسوان فى رصيده 6 نقاط بعد الفوز فى أول مباراتين بالدورى على حساب إنبى وطلائع الجيش، يحتل بهم المركز الرابع فى مسابقة الدورى العام.

ويغيب سامى الشيشينى فى اللقاء المقبل، ذلك بعد تعرضه للطرد فى مباراة الجونة، بعد اعتراضه على قرار حكم المباراة الذى احتسب رمية تماس للجونة كانت من وجهة نظر مدرب أسوان أنها لصالح فريقه.

وعن قرار طرده من اللقاء، أبدى سامى الشيشينى مدرب أسوان، اندهاشه من قرار الحكم قائلاً: "لا أصدق أنني طُردت حتى بعد عودتي إلى منزلي، ولا أعرف سبب طردي، العام الماضي طُردت أمام الإسماعيلي وأنا مقتنع بذلك القرار، لكني اليوم لم أعترض على الحكم حتى يطردني.

وواصل: "ما حدث أن الكرة خرجت والحكم احتسبها رمية تماس للجونة، فقلت له إن رمية التماس لنا نحن، كانت اللقطة واضحة أمام الحكم، فحضر إلي الحكم لتهدئتي وقال لي أنت لست صغيرا ولا تعترض، وأمسكني من يدي".

وأضاف: "بعدما هدأت، وجدته يشهر بطاقة صفراء في وجهي، فجذبت يدي من يده بغضب وأدرت له ظهري ومشيت، فقام بطردي".