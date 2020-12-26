«باتشيكو» يجهز «أحداد» لتعويض مصطفي محمد أمام سموحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، على تجهيز المغربي، حميد أحداد، للعب في مركز رأس الحربة الصريح، أمام سموحة.
ويلتقي الزمالك، مع سموحة، الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري.
ويسعى «باتشيكو»، لتعويض غياب مصطفي محمد، في حال عدم قدرته على المشاركة في المباراة، بسبب حالة الإجهاد التي يعانيها.
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