شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالزمالك تحفز اللاعبين بالمكافآت للفوز على سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعدت لجنة الكرة بنادي الزمالك اللاعبين بصرف مكافآة فورية في حالة الفوز على سموحة.

ويلتقي الزمالك مع سموحة، الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري.

وتسعى اللجنة لتحفيز اللاعبين على استعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل الذي حققه الفريق أمام بيراميدز، في الجولة السابقة بالدوري.