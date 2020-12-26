شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لاتفاق مع «بن شرقي» لتمديد تعاقده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك لاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي لتمديد تعاقده مع الزمالك لمدة موسمين جديدين.
وينتظر أن يتم عقد جلسة مع اللاعب، خلال الساعات القليلة المقبلة، لوضع النقاط فوق الحروف، بشأن كافة التفاصيل المالية، بخصوص العقد الجديد.
وأعلن أشرف بن شرقي موافقته على تمديد تعاقده مع الزمالك، رافضًا كل العروض التي تلقاها للاحتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
128,993
-
تعافي
108,474
-
وفيات
7,260
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتوصل لاتفاق مع «بن شرقي» لتمديد تعاقده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.