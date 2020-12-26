شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لاتفاق مع «بن شرقي» لتمديد تعاقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك لاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي لتمديد تعاقده مع الزمالك لمدة موسمين جديدين.

وينتظر أن يتم عقد جلسة مع اللاعب، خلال الساعات القليلة المقبلة، لوضع النقاط فوق الحروف، بشأن كافة التفاصيل المالية، بخصوص العقد الجديد.

وأعلن أشرف بن شرقي موافقته على تمديد تعاقده مع الزمالك، رافضًا كل العروض التي تلقاها للاحتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.