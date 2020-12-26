شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب الكرة النسائية لمواجهة لبنان وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق في الثانية والنصف ظهرا المباراة الودية الثانية بين منتخب مصر ومنتخب لبنان للكرة النسائية دون ال20 عام. وأعلن أحمد رمضان، المدير الفني للمنتخب المصري، تشكيل فريقه وجاء كالتالي: فرح سمير في حراسة المرمى. في الدفاع حلا مصطفي وهدي شكري وهنا سليمان و تمارا ابو الغيط. في الوسط كاميليا شحاته وندي خالد ودانا كريم. في الهجوم ليلي شريف ومنار السيد و ندي الغريب . فيما جاء تشكيل منتخب لبنان بقيادة هاغوب بيمرجيان كالتالي: رشا باغي في حراسة المرمى، وفرح طيار وكارلي حرفوش وماريا سليم ونور لجيم وستيفان عزب وزهوة عرابي وايفيلينا حداد وريدا وهاب وليلي اسكندر وليانا صفي الدين. ويدير اللقاء طاقم تحكيم نسائي يضم حكام اليوم شاهنده المغربى حكم ساحة ومساعد أول منا عطا الله ومساعد ثانى سهام فضل ومروه المغربى حكم رابع. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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