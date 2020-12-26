شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد يهدد مشاركة مصطفي محمد مع الزمالك أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحيط الغموض بمصير مشاركة مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول للزمالك، أمام سموحة.
ويلتقي الزمالك، مع سموحة، الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية.
واشتكي مصطفى محمد، من حالة الإجهاد، خلال الأيام المنقضية، وعدم مشاركته في التدريبات الأخيرة.
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