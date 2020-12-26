شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم مصير مشاركة «ساسي» أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع التونسي، فرجاني ساسي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لاختبار طبي، الأحد، لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام سموحة، في الجولة المقررة بين الفريقين، غداً الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري.

واشتكي «ساسي» من تعرضه لكدمة في الكاحل، لم يستطع على إثرها إكمال مران أمس الأول، ووفقاً للدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، فإن حالة «ساسي» مطمئنة، وأن الاختبار الطبي، الذي سيخضع له سيحسم بشكل كبير موقفه من المشاركة في المواجهة من الناحية الطبية.

وحرص فرجاني ساسي، خلال الساعات القليلة المنقضية، على نفي الشائعات التي ترددت حول تركه مران الفريق بسبب غضبه لعدم حصوله على بقية مستحقاته، ونشر اللاعب صور له على «إنستجرام» وهو يؤدي البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك.