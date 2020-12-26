شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يجهز مروان الصحراوي لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الدكتور أكرم عبدالعزيز، طبيب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، برنامج تأهيلي للتونسي مروان الصحراوي، لتخليصه من الإصابة التي تعرض لها أمام البنك الأهلي.

وتعرض «الصحراوي» للإصابة بخلع خفيف في الترقوة والكتف، خلال مشاركته أمام البنك الأهلي.

وقال الدكتور أكرم عبدالعزيز إن البرنامج الذي يخضع له اللاعب يتضمن أداء بعض الجلسات الكهربية، فضلًا عن التدريبات المائية.