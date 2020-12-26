شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: موقف ثنائي منتخب الشباب مازال غامضًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن موقف ثنائي منتخب الشباب إبراهيم عادل ومحمود صابر مازال غامضًا.

وقال إن الثنائي لايزال في العزل مع المنتخب بعد عودته من تونس، حيث أجريا مسحتين مؤخرًا جاءت نتيجتيهما إيجابية.

ومن المنتظر أن يجريا مسحة جديدة خلال أيام يتمنى أن تتحول إلى سلبية ويعود اللاعبان للانتظام في صفوف الفريق.