شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد يوضح تطورات حالتي محمد حمدي و«فتحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن محمد حمدي الظهير الأيسر تحولت عينته من إيجابية إلى سلبية وشارك فيالتدريبات بالأمس بشكل طبيعي، بعدما أصيب قبل مباراة الاتحاد السكندري الأولى في الدوري، وخضع مؤخرا لمسحتين أظهرت سلبيةالنتيجة ليشفى من الفيروس.

كشف هاني سعيد عن أن محمد فتحي لاعب الوسط ما يزال في العزل المنزلي حاليا بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا قبل مباراة الاتحاد الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسيجري مسحة خلال أيام يتمنى أن تكون سلبية ويعود للفريق.