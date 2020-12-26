شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سلبية مسحة جميع أفراد لاعبي فريق الكرة وخلوها من فيروس كورونا والخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف من مساء الأحد على استاد السويس في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وخضع لاعبو بيراميدز لرابيد تيست قبل ٤٨ ساعة من مباراة سيراميكا ظهرت سلبية لجميع أفراد الفريق، الذي يستعيد لاعبه رمضان صبحي في اللقاء بعد انتهاء إيقافه في مواجهة الزمالك الماضية.