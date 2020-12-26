كلوب: محمد صلاح يعرف بالضبط ما يحتاجه

استبعد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن تؤثر الأنباء الحالية بشأن مستقبل محمد صلاح، نجم الفريق على مستواه في المباريات بالفترة المقبلة.

وقال كلوب إنه لا يتوقع أن الموقف الحالي سيشكل مشكلة مع صلاح، حيث ذكر لصحيفة ليفربول إيكو :"مستوى تحفيز (مو) مرتفع حقًا.. إنه يحافظ على لياقته بشكل لا يصدق ويعمل بجد خلال التدريبات".

وأضاف المدرب الألماني :"صلاح يعرف بالضبط ما يحتاجه لذلك ويعرف أن لديه فرصة لتحطيم الأرقام القياسية إذا منحه زملاؤه الكرة في المواضع الصحيحة وأشياء من هذا القبيل. لا شك في ذلك ، لذلك كل شيء على ما يرام".

وأكمل :"هناك تحد لإدارة اللاعبين بشكل عام. جميعهم بشر وأنت مختلف، ولا يختلف اللاعبون عندي، إنه تحد بطريقة جيدة ولكن هذا هو عملي، في الواقع".

وواصل :"الشيء بالنسبة للاعبي كرة القدم هو أنهم بحاجة إلى أن يكونوا واثقين للغاية ومن ثم يمكنهم تقديم أفضل ما لديهم".

وأتم كلوب :"كونك واثقًا للغاية يجعلك شخصًا مميزًا وليس دائمًا أسهل التعامل معه كل يوم ولكن حتى الآن، لا توجد مشكلة ولا يمكنني رؤية أي مشكلة في المستقبل".