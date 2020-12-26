شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الطلائع يفضل إراحة الفيل خوفاً من الجراحة قبل مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بطلائع الجيش منح اللاعب على الفيل راحة من التدريبات والمباريات خلال هذه الفترة على أن يخضع لاختبار غداً الأحد للوقوف على حالته ومصيره من مواجهة الاتحاد السكندرى بعد تعرضه لكدمة شديدة فى الكتف خلال إحدى التدريبات، حيث حذر طبيب الطلائع من خطورة الاعتماد على اللاعب قبل التعافى حتى لايتطور الأمر ويحتاج لجراحة عاجلة.

ومنح طارق العشرى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبى فريقه راحة 48 ساعة من التدريبات عقب الخسارة من غزل المحلة نظراً لوجود متسع من الوقت قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، حيث يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمد ناصف الظهير الأيسر للفريق فى مواجهة الاتحاد السكندرى بعدما غاب عن مباراة غزل المحلة بداعى الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى لقاء مصر المقاصة الذى خسره الطلائع بهدفين مقابل هدف .

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت عصر الجمعة على ستاد غزل المحلة بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام وانتهت بفوز الفلاحين 2-1 ، ويبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها السبت المقبل بالجولة الخامسة للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى.

وتعاقد طلائع الجيش مع تسع صفقات بالميركاتو الصيفى هى : حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثى اسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.