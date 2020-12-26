شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة سيراميكا.. وشفاء محمد حمدى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، عن سلبية مسحة جميع أفراد لاعبى فريق الكرة وخلوها من فيروس كورونا والخاصة بمباراة سيراميكا فى الدورى الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره سيراميكا كليوباترا فى السابعة والنصف مساء الأحد باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة الرابعة من الدورى الممتاز.

وخضع لاعبو بيراميدز لرابيد تيست قبل 48 ساعة من مباراة سيراميكا ظهرت سلبية لجميع أفراد الفريق، الذى يستعيد لاعبه رمضان صبحى فى اللقاء بعد انتهاء إيقافه فى مواجهة الزمالك الماضية.

وأوضح المدير الرياضى أن محمد حمدى الظهير الأيسر تحولت عينته من إيجابية إلى سلبية وشارك فى التدريبات بالأمس بشكل طبيعي، بعدما أصيب قبل مباراة الاتحاد السكندرى الأولى فى الدوري، وخضع مؤخرا لمسحتين أظهرت سلبية النتيجة ليشفى من الفيروس.

وكشف هانى سعيد أن محمد فتحى لاعب الوسط لا يزال فى العزل المنزلى حالياً بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا قبل مباراة الاتحاد الليبى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسيجرى مسحة خلال أيام يتمنى أن تكون سلبية ويعود للفريق.

وحول موقف ثنائى منتخب الشباب إبراهيم عادل ومحمود صابر أكد المدير الرياضى أن الثنائى لا يزال فى العزل مع المنتخب بعد عودته من تونس، حيث أجريا مسحتين مؤخرا جاءت نتيجتيهما إيجابية، ومن المنتظر أن يجريا مسحة جديدة خلال أيام يتمنى أن تتحول إلى سلبية ويعود اللاعبان للانتظام فى صفوف الفريق.