شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غزل المحلة يتحدث عن أصعب موسم بالدورى.. ويؤكد: فرق كبيرة مهددة بالهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، عن رضاه التام عن أداء فريقه فى المباراة التى خاضها أمس أمام طلائع الجيش وفاز خلالها بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام، وقال عيد فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت، "مباراة الطلائع كانت متكافئة ولكن ربنا كرمنا، كان هناك العديد من الفرص للفريقين، وطارق العشرى مدرب محترم، ورغم قلة خبرة لاعبى المحلة نجحوا فى الفوز بالمباراة وراضٍ جداً عن النتيجة، وهناك بعض الأمور نعمل على تحسينها فى التدريبات والمباريات القادمة كلها ثقيلة.

وأضاف عيد، "المكسب يمنح الفريق روحا جيدة والمباريات المقبلة نسعى لمواصلة الانتصارات والوصول لمركز متقدم بالجدول، والمباراة القادمة أمام المصرى وهو فريق كبير، ولكن المحلة أيضاً نادى له تاريخ كبير، هناك حسابات مختلفة، ولكننا نلعب دائماً على الثلاث نقاط وليس لدينا حسابات أخرى وعودنا اللاعيبة على المكسب، والتعادل هو أقل المكاسب لنا.

وتابع، "لدينا جماهير تساندنا باستمرار، وهم إضافة قوية جداً لنا وأتمنى ربنا يكرم والجماهير ترجع تانى لأنهم إضافة كبيرة، والمباريات بدونهم بلا طعم.

وأكد خالد عيد أن الدورى قوى جداً هذا الموسم على مدار السنوات الماضية أو حتى المقبلة، الجميع استعد بشكل قوى، ونرى سيراميكا والبنك الأهلى يقدمون عروض قوية وهناك فرق كبيرة هذا الموسم قد تكون مهددة بالهبوط، ومع احترامى للمقاولون العرب احتل المركز الرابع الموسم الماضى، واليوم يتذيل الجدول، والدورى السنة دى صعب.

وأضاف عيد، حددنا خطة لتدعيم الفريق فى حدود الاحتياجات التى نريدها، ولدينا بعض الثغرات تحتاج لسدها قبل انطلاق الدور الثانى، وهناك أخطاء نعمل على تصحيحها.

وأوضح أن ملعب المحلة من أحسن ملاعب مصر من حيث أرضية الملعب أو التأمين، وطول الفترة الماضية لم يكن يلعب عليه مباريات ولكن حصلنا على الموافقات الأمنية، وهو مصدر قوة كبيرة بالنسبة لنا، والفريق الحالى لم يفز فى أى مباراة على هذا الملعب قبل مباراة الطلائع.

واختتم: المحلة طوال عمره ينافس على المربع الذهبى، وعمرنا ما نزلنا للمراكز الأخيرة ونسعى لتقديم مركز مستوى محترم هدفنا الآن البقاء فى الدورى وبعد ذلك نخطط لمركز أفضل.