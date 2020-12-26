شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل المقاصة والمصرى البورسعيدى فى 15 مواجهة قبل لقاء الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مصر المقاصة نظيره المصرى البورسعيدى فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز المصرى على أسوان بثلاثة أهداف دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ثلاثة نقاط بعدما لعب 3 مباريات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد خمس نقاط بعدما لعب ثلاث مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

ترتيب مصر المقاصة والمصرى فى جدول الدوري

تاريخ مواجهات مصر المقاصة والمصرى تاريخيا.. مواجهة اليوم هي رقم 16 بين الفريقين في الدوري، حقق المقاصة الفوز فى خمس مواجهات بينما انتهت أربعة لقاءات بفوز المصرى وحسم التعادل نتيجة ستة مباريات، وتعادل الفريقان من الناحية الهجومية حيث سجل كل فريق 19 هدفا فى شباك الفريق الأخر. انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين المصرى والمقاصة فى 17 أكتوبر 2019 على ستاد السويس بفوز الفريق الفيومى بهدف دون رد سجله صلاح أمين من ركلة جزاء. وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز المقاصة بهدفين دون رد سجلهما صلاح أمين وعمرو مرعى فى اللقاء الذى أقيم 22 أغسطس 2020 على استاد برج العرب بالاسكندرية فى الجولة 21 للمسابقة. جلال يبحث عن مواصلة الانتصارات وماهر يفتش عن النتائج الجيدة جلال يبحث عن مواصلة الانتصارات وماهر يفتش عن النتائج الجيدة

ويسعى إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة لمواصلة قطار الانتصارات بغية تعديل مركز فريقه في جدول المسابقة بعد تلقى هزيمتين في البداية، وفى المقابل طالب على ماهر المدير الفني للمصرى لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة التي يحققها الفريق منذ إنطلاق المسابقة لضمان انهاء الموسم في المربع الذهبى.

التشكيل المتوقع للمقاصة أمام المصرى البورسعيدى

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام المصرى مكونا من :"محمود حمدي ، أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي ، رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد ، باولن فوافي وشميلس بيكلى".



*التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام المقاصة

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام المقاصة مكون من :" أحمد مسعود ، فريد شوقي،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،أحمد رفعت،عمرو موسي ، كريم العراقي، عمرو موسى،، أحمد شوشة،مصطفى سلطان ، أحمد جمعة".