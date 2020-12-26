شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على المقاولون يثمن قرار زيادة القوائم وفتح القيد ويحذر من آليات تطبيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قرار اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد فيما يتعلق بفتح باب القيد فى يناير المقبل مع زيادة قوائم الأندية إلى 35 لاعباً، وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، نشيد بهذا القرار الذى سيساعد الفرق على مواجهة أزمات كورونا، ورغم ترحيبى بالقرار إلا أنه نفضل عدم اللهث وراء شراء اللاعبين، وأن يكون الأمر مرتبطاً بسياسة محددة لدى كل نادٍ وهى تدعيم احتياجاته فقط، حتى لا يحدث تكدس داخل الأندية دون فائدة.

وأضاف فتحى، "يجب منح الفرصة للاعبين الشباب للتواجد والظهور فى كل الأندية، ومن يرى أن هناك حاجة لضم لاعبين جدد فسيكون الأمر متاحاً وفقاً للائحة الجديدة.

كما حذر المشرف على المقاولون من التهاون فى إجراءات كورونا قائلاً، "مصير النشاط الرياضى فى أيدى اللاعبين والالتزام بات ضرورياً جداً، ولا نعفى أنفسنا من المسئولية هناك جزء من الإصابات يتعلق بالتقصير والإهمال من جانب البعض بعيداً عن نادٍ بعينه، والإعلام أصبح مطالباً بالتركيز على الجانب التوعوى حتى لا تتفاقم الأزمة.

فى سياق متصل، اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الإنتاج الحربى والمقاولون العرب اليوم بالدوري، والتى تقام فى الخامسة مساء، بينما قررت اللجنة تعيين الحكم وليد عبد الرازق لمباراة مصر المقاصة والمصرى فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت.

وأعلن مختار مختار، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربي قائمة فريقه للمعسكر المغلق استعدادا لمواجهة اليوم السبت أمام المقاولون العرب باستاد السلام الدولى فى الساعة الخامسة مساءً ضمن لقاءات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعباً هم: أحمد يحيى ومحمد عصام الغندور فى حراسة المرمى، على فتحي، محمد بازوكا، ابراهيم عبد الخالق، باسم مرسى، معاذ الحناوي، السيد الشبراوي، محمد الشبينى، محمد عبد المجيد، طارق أبو العز، محمد رمضان، علاء سلامة، أحمد عفيفي، محمود رجب ،عبد الرحمن شيكا، وهاب أهادزي، مصطفى الجمل، أمادو نياس ومحمد فييرا . ورفض الجهاز الفنى للإنتاج الحربى الاعلان عن قيمة العقوبة المادية التى وقعها على اللاعبين بعد الخسارة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام، وتعهد اللاعبين بفتح صفحة جديدة بداية من مواجهة ذئاب الجبل.