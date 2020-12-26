شكرا لقرائتكم خبر عن سر زيارة أيمن حفني لنادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ مسئولو نادى الزمالك بوجود أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق السابق ومصر المقاصة الحالى، داخل مقر النادي، خلال الساعات القليلة الماضية، ليطلق البعض علامات استفهام حول أسباب الزيارة المفاجئة للحاوى.

البعض ربط زيارة أيمن حفني بمطالبة اللاعب بتقاضى مستحقات قديمة، والبعض الآخر ربط الزيارة بإمكانية عودته للقلعة البيضاء، وهو ما حرص ”الخليج 365” على التأكد منه من خلال التواصل مع مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء للكشف عن أسباب زيارة حفني.

وكشف المصدر الزملكاوى أن زيارة أيمن حفنى لمقر النادي ودية تماماً، ولا يوجد أسباب خاصة لها، موضحاً أن اللاعب تواجد لتحية زملائه السابقين، وليس للأمر علاقة بعودته لصفوف الزمالك مرة أخرى كما أعتقد البعض.

وأضاف المصدر أن أيمن حفنى ليس له أى مستحقات مالية لدى نادى الزمالك، حيث تقاضى كافة مستحقاته قبل الرحيل عن الأبيض، وأن علاقة اللاعب بمسئولى النادى حاليا تقوم على الاحترام والحب المتبادل فقط، دون أى أمور أخري، مشدداً على أن زيارة اللاعبين السابقين لمقر النادى أمر طبيعى للغاية ولا يجب أن يثير علامات الاستفهام من الأساس.

وكان أيمن حفنى قد رحل عن الزمالك فى بداية الموسم الماضى، ليعود إلى نادى مصر المقاصة، بعد إحالة أوراقه إلى دكة بدلاء الفريق الأبيض وعدم حصوله على فرصة للمشاركة، إلا أن أزمة القيد عطلت مشاركته خلال النصف الأول من الدوري، وجاء توقف كورونا ليحول دون مشاركته مع المقاولون، ثم تغيب اللاعب عن التدريبات ليعلن المقاولون قطع إعارته بسبب عدم التزامه.

أيمن حفنى كان قد رحل عن مصر المقاصة على سبيل الإعارة فى يناير الماضى إلى المقاولون العرب، بعدما تسبب خطأ إدارى حول فهم مسئولى المقاصة لنظام الاستبدالات فى إبقاء اللاعب على قوائم الانتظار بسبب استنفاذ المقاصة لاستبدالاته بعد ضم أيمن حفني، قبل أن يعود إلى الفريق الفيومى مع بداية الموسم الجارى.