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الأهلى يرسل عرضاً رسمياً إلى صن دوانز لشراء سيرينو بـ 2.5 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى الأهلى، عرضاً رسمياً إلى نادى صن داونز الجنوب أفريقى، لشراء جاستون سيرينو صانع ألعاب الفريق، بقيمة 2.5 مليون دولار، وذلك في ظل اقتناع الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيمانى بإمكانيات اللاعب، وأنه سيمثل إضافة قوية للأهلى خلال الفترة المقبلة، وتعقد إدارة صن داونز جلسة مع سيرينو عقب انتهاء أجازة أعياد الميلاد والعام الجديد لتحديد مستقبله في النادى، خاصة بعد إعلان اللاعب رغبته في الانتقال للأهلي الذى عرض عليه ضعف راتبه الحالي وذلك بعد أن طلب موسيماني المدير الفني للأهلي ضمه.

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سيرينو يتقاضي ضعف راتبه مع الأهلي

ومن المقرر أن يحصل سيرينو على راتب سنوي مع الأهلي يقدر بضعف ما كان يتقاضاه في ناديه السابق صن داونز، حيث كان اللاعب يتقاضى ما يقارب 500 ألف دولار في الموسم ليحصل في الأهلي على قرابة المليون دولار كراتب سنوي بجانب مكافآت التتويج بالبطولات وبعض الامتيازات الخاصة.

وقامت إدارة الأهلى بإنهاء كافة الأوراق الخاصة بدخول سيرينو إلى القاهرة، للانضمام إلى الفريق الأحمر بداية من شهر يناير المقبل، استعدادًا لتجهيز اللاعب للفترة المقبلة وخاصة مباريات كأس العالم للأندية.

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سيرينو يتمسك باللعب للأهلي
 

 

وشهدت الفترة الماضية، محاولات من اللاعب للضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على انتقاله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وشهدت الأيام الماضية توتر علاقة سيرينو بإدارة صن داونز بسبب عدم مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق من أجل الموافقة على طلبه باللعب للأهلي.

 

 

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سيرينو بديل جيرالدو فى قائمة الأهلي

 

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الأهلي بالإعلان عن الصفقة خلال أيام وسيتم قيد سيرينو بدلاً من الأنجولي جيرالدو حتى يكون بإمكان اللاعب المشاركة مع الأهلي في الدور الثاني من الدوري وكذلك مونديال الأندية في قطر خلال فبراير المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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