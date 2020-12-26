الامارات | بوكيتينو.. يحلم بجمع ميسي مع نيمار في سان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو.. يحلم بجمع ميسي مع نيمار في سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والذي باتت مسألة توليه تدريب فريق سان جرمان محسومة، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي فقط، سيكون السلاح الأبرز بيد إدارة النادي الفرنسي للجمع بين نجم وقائد فريق برشلونة ليونيل ميسي، مع النجم البرازيلي نيمار، أبرز لاعب في الفريق الفرنسي.

وكشفت الصحيفة عن مصادر مقربة من المدرب، استعداده لإقناع ميسي بالقدوم إلى باريس، على الرغم من الحديث القوي عن إمكانية انتقاله للعب في مانشستر سيتي الانجليزي، والالتحاق بمدربه السابق في برشلونة، الإسباني غوارديولا.

يذكر أن ميسي وبحسب وسائل إعلام إسبانية سبق وحسم أمره بمغادرة الفريق في الصيف المقبل، حيث سيكون حرا للتواصل مع أي ناد يرغب في اللعب له بدءا من يناير المقبل، ويأتي ذلك عقب القصة الكبيرة التي دارت في الصيف الماضي، حين اضطر ميسي مرغما على البقاء، بخلاف رغبته بالرحيل.

وعلى الرغم من تغير إدارة النادي، والاستعداد لانتخاب رئيس جديد في برشلونة، إلا أن صحيفة "ماركا" سبق وكشفت عن أن ميسي مصمم على الرحيل، وأنه يشعر بأنه أعطى كل ما لديه لبرشلونة طوال السنوات الماضية.

ومن شأن انتقال ميسي إلى سان جرمان إن حصل، أن يفتح الطريق أمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لتحقيق حلمه باللعب لريال مدريد، إذ سيكون من الصعب على الفريق الفرنسي، الجمع بين النجوم الثلاثة، بالنظر إلى ما يعنيه ذلك من تكلفة مالية كبيرة.

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