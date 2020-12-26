شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يوضح موقف كأس العالم لليد بعد قرارات اللجنة الأولمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، مصير استضافة كأس العالم لكرة اليد المقرر له يناير المقبل، وذلك بعد قرارات اللجنة الأولمبية والتي صدرت صباح اليوم.

وقال «نصر» في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»: «قرار تأجيل كأس العالم لليد قرار دولة وليس في أيدينا نحن أو في يد اللجنة الأولمبية».

وتابع: «الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم لليد تقام حاليا على قدم وساق ولا يوجد نية لتأجيل البطولة خصوصا وأن هناك احترازات طبية قوية ستقام لجميع المشاركين في البطولة».

وكانت اللجنة الأولمبية قررت تعليق إقامة جميع البطولات التي تقام بالصالات المغلقة اعتبارا من تاريخه، ويسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسؤول عن اللعبة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعًا بشكل دوري للحد من فرص انتشار الفيروس، وذلك تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، بتقرير رسمي معتمد منه ومن رئيس الاتحاد.

ولا تقام البطولة إلا بعد اعتماد الإجراءات الاحترازية من اللجنة الطبية بالاتحاد، اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية، وتحديد مكان إقامة البطولة ومكان إقامة اللاعبين ووسائل الانتقال من وإلى مكان الإقامة ومكان المنافسة.

ويلتزم الاتحاد بتسليم نتائج المسحات لجميع المشاركين في الحدث من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وحكام، على أن يتم عمل المسحات من خلال جهات معتمدة، ولا يسمح بدخول أي فرد إلى مكان المنافسات بدون نتيجة المسحات.