شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكافاة جهاز منتخب مصر بعد الفوز على توجو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، مكافاة المنتخب الوطني الأول بعد فوزه في مواجهتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
وتنص اللائحة المالية الجديدة على حصول الجهاز الفني والإدارى والطبي واللاعبين على مكافاة قدرها 4 مليون جنيه.
ويحصل كل فرد بجهاز المنتخب على مكافاة حسب النسبة المئوية المعتمدة، حيث يحصل حسام البدري على 200% من النسبة المحددة للفوز، وطارق مصطفي وأحمد أيوب على 150% وسيد معوض على 125% وباقي الجهاز واللاعبين 100%.
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