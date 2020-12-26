شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالجونة لـ«المصري اليوم»: مفاوضات من الأهلى لضم والتر بواليا.. وهذا موقفنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي الجونة عن وجود مفاوضات جادة من قبل النادي الأهلي، لضم مهاجمة الزامبي والتر بواليا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لمصدر مطلع لـ«المصري اليوم».

وفتح مسؤولو الأهلى المفاوضات لضم اللاعب بعد تألقة الملفت هذا الموسم، ونجاحه في التربع على صدارة هدافي الدوري بـ3 أهداف، فضلًا عن المستوى المميز الذي ظهر به في الجولات الأربعة التي خاضهما الفريق.

وكشف مسؤولو نادي الجونة الذي فضل عدم ذكر أسمه، أن النادي يرحب انتقال اللاعب للقلعة الحمراء ولكن عقب نهاية الموسم، خصوصًا وأن «بواليا» من أحد العناصر الأساسية للفريق، ورحيله سيؤثر بشكل كبير على نتائج الفريق.

وتابع: «استطلعنا رأي رضا شحاته في بيع اللاعب من أجل الاستفادة من المقابل المادي إلا أنه طالب بالانتظار لنهاية الموسم، لصعوبة تعويضه الوقت الحالى فضلا عن تحقيقه عائد مالى أكبر في حالة استمراره بنفس المستوى».