شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخضع لتحليل «رابيد تسيت» استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل «رابيد تيست» للكشف عن كورونا، اليوم السبت، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة «الموج الأزرق» أمام فريق الزمالك، في الجولة الثالثة والمؤجلة من بطولة الدورى العام.

ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى في تحقيق مواصلة العروض الطيبة عقب استعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى على حساب وادى دجلة في المباراة الماضية بالدوري.

و يواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى، كما قام الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة الفريق الاخيرة مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة لتجنب ارتكابها مرة أخرى.

وشاهد مدرب سموحة وجهازه المعاون عدة مباريات لفريق الزمالك للوقوف على نقاط القوة والضعف خصوصا بعد الأداء القوى في المباريات الماضية بالدورى.

ووجه أحمد سامى تحذيرات شديدة اللهجة إلى لاعبيه وطالبهم بحصد نقاط المباراة الثلاث، خصوصا وأن دائما لقاءت الفريقين تشهد ندية غير عادية وآخرها مباراة الدورى الموسم الماضى والتى كانت ماراثون أهداف بين الفريقين والتى انتهت بالتعادل 3/3 .

ووضع المدير الفنى برنامج بدنى خاص للاعب الوسط على غزال لرفع معدل لياقته البدنية خلال الفترة القادمة خاصة وأنه سيكون من العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها في تشكيلة «الموج الأزرق» خلال الفترة القادمة.

ويحاول أحمد سامى استغلال كافة اللاعبين المقيدين في قائمة سموحة لعلاج بعض النقص العددى الموجود في الفريق خصوصا صانع الألعاب والذى خلى تماماً بعد عودة ناصر ماهر لصفوف الأهلى في بداية الموسم الحالى.