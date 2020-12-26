شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تتوسع فى تنفيذ برنامج "مشواري" بالمدارس الفنية بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوسع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للتدريب) فى تنفيذ فعاليات برنامج مشوارى (مكون المشورة المهنية – اكتسب مهاراتك) المنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وذلك فى المدارس الفنية بمحافظة البحيرة.

وفى هذا السياق، افتتحت تدريبات مشروع مشوارى بمدارس مركز كفر الدوار (مدرسة التجارة بنات) بالتعاون مع ادارة كفر الدوار التعليمية يوم السبت 19 ديسمبر الجارى، ومدارس مركز الدلنجات (المدرسة العسكرية الزراعية) بالتعاون مع إدارة الدلنجات التعليمية وذلك يوم الاحد 20 ديسمبر الجاري، على أن يتم التوسع فى تنفيذ التدريبات داخل 14 مركز إدارى يضم 86 مركز شباب ومدرسة وتستمر الفعاليات لمدة 5 شهور.

جدير بالذكر أن هذه التدريبات تهدف إلى إكساب طلبة المدارس مهارات اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل وكيفية حل ومواجهة مشكلاتهم، وامدادهم بمهارات سوق العمل، واطلاعهم على المشروعات والبرامج التدريبية المعتمدة التى يتم تقديمها كمنح تدريبية مجانية من وزارة الشباب والرياضة وعدد من المنظمات الدولية علاوة على التنسيق مع المسئولين بالمدارس لاستمرار التدريبات واستفادة الطلاب من كافة الدورات والمنح التدريبية المقدمة للنشء والشباب.