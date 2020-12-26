شكرا لقرائتكم خبر عن حاوى المصرى السابق: الأهلي والزمالك "هيتخانقوا" على شادى حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود عبد الحكيم، لاعب النادى المصرى السابق، أن الإبقاء على على ماهر فى الإدارة الفنية للفريق من أكثر القرارات الصائبة لإدارة النادى البورسعيدى، وقال عبد الحكيم فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت، "على ماهر كان لازم يكمل مع المصرى والقرار كان صائبا من قبل الإدارة، وأثق أنه سيقدم موسما مميزا مع الفريق، والممتع فى كل مباراة أنه من الصعب توقع أى فريق سيفوز، ولكن سيراميكا فاجأنا بشكل كبير، والمقاصة خذل محبيه وأعتقد هذا بسبب الراحلون عن الفريق".

وأضاف محمود عبد الحكيم، "أعتقد أن الموسم الجارى لن يكون الأفضل للإنتاج لأنه لم يدعم صفوفه بشكل جيد بعد رحيل عدد من لاعبيه، وذلك رغم أن مختار مختار من أفضل المدربين فى مصر وتدربت معه بس هيعمل إيه، لا أريد التعجل فى الحكم على المقاولون الآن لأنه بمرور المباريات سيكون فى وضع أفضل، رغم تذيله للجدول حالياً".

واصل لاعب المصرى السابق، "أنا من عشاق الإسماعيلى، ومفيش واحد مصرى ما بيتفرجش على الدراويش، ولكن بقاله فترة طويلة يسير بمستوى غير جيد، تعودنا منهم على إخراج 5 و6 لاعبين مميزين فى الموسم وهذا لم يحدث،أما المصرى فهو يحتاج إلى تدعيمات فى مركز الدفاع فقط، لأن إسلام صلاح لسه راجع من إصابة، ولكن الفريق يحتاج إلى ثنائى دفاعى فى الفترة المقبلة، وهناك العديد من اللاعبين يستحقون الانضمام للمنتخب من الفريق البورسعيدى، مثل أحمد رفعت، ومن الأندية الأخرى أيضاً هناك محمد إبراهيم وأحمد سمير لاعب الطلائع، وهيكون فى خناقات بين الأهلى والزمالك على شادى حسين مهاجم سيراميكا".

واختتم عبد الحكيم تصريحاته قائلا، "الاتحاد مع حسام حسن يسير بخطى ثابتة خاصة مع وجود حسن، وتجبرته مع بيراميدز كانت غير موفقة وهذا أمر طبيعى ويحدث للجميع، حتى لاعب الكرة وليس المدرب يحدث له مثل هذا الأمر، وحسام حسن مدرب كبير واتدربت معاه.