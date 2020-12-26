شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخضع لـ "رابيد تيست" استعداداً لمواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو سموحة والجهاز الفنى والإدارى والطبى لتحاليل رابيد تيست فى تمام الثالثة عصرا وفقا للبرتوكول المتفق عليه قبل المباريات الرسمية بـ 48 ساعة، وكان أحمد سامى المدير الفنى قد استأنف التدريبات أمس بدون راحة عقب تحقيق فوز هام على وادى دجله على ملعبه بهدفين مقابل لاشئ، وفضل أحمد سامى أن يؤدى لاعبي سموحة، الذين شاركوا فى مباراة دجلة على تدريبات جرى خفيفة حول الملعب وجلسات استشفاء وجلسات جاكوزى، فيما حصل باقى اللاعبين على حصة تدربية كاملة

ومنع سفر رئيس سموحة محمد فرج عامر خارج الأسكندرية، من صرف مكافأة الفوز على دجله لكنه وعد بصرفها قبل مباراة الزمالك والمقرر لها الأثنين المقبل على ملعب برج العرب فور عودته للإسكندرية.

وأشاد عامر بروح اللاعبين خلال مباراة دجلة مؤكدا أن اللاعبين لديهم الكثير وأنهم قادرين على تحقيق الفوز على الزمالك بشرط تقديم الأداء بنفس روح مباراة دجلة.

فى سياق متصل، قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق غدا الأحد في أحد الفنادق القريبة من ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، استعدادًا لمواجهة سموحة، في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويسافر الفريق إلى الإسكندرية غدا للدخول في معسكر مغلق قبل مباراته مع سموحة بـ 24 ساعة حيث يستعد الأبيض لمواجهة الفريق السكندري، يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري.

ويواصل الزمالك، استعداداته اليوم السبت، لمواجهة سموحة، ويخضع الفريق اليوم لتحليل كاشف الدم السريع "رابيد تيست"، الذى يتم الخضوع له وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة قبل مباريات بطولة الدورى الممتاز.