حكاية 19 مباراة جمعت الإنتاج الحربى والمقاولون العرب قبل مواجهة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره المقاولون العرب فى الخامسة عصر اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف من وادى دجلة في الجولة الثانية للمسابقة، بعدما تأجلت مباراته فى الجولة الثالثة لانشغاله بمواجهة النجم الساحلى التونسى فى الكونفدرالية والتي انتهت بالتعادل السلبى.
*ترتيب الإنتاج الحربى والمقاولون العرب فى جدول الدوري
*تاريخ مواجهات الإنتاج الحربى والمقاولون العرب
التقى المقاولون العرب والإنتاج الحربى فى بطولة الدورى الممتاز من قبل 19 مرة، فاز العجلات الحربية فى 3 مواجهات، فيما فاز ذئاب الجبل في 9 مواجهات، وحسم التعادل نفسه فى 7 مواجهات، وسجل الإنتاج فى شباك المقاولون 16 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 26 هدفً.
لقاء الفريقين فى الدور الاول لدورى الموسم الماضى انتهت بفوز المقاولون العرب بهدف دون رد سجله محمد سالم على ستاد السلام.
ولقاء الفريقين فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى انتهى بفوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 17 اغطسطس 2020 على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجولة 20 للمسابقة ، تقدم باسم مرسى للانتاج وتعادل أحمد يحيى للمقاولون بهدف فى شباكه ثم أضاف عبد الله ياسين هدف فوز ذئاب الجبل بالمباراة.
*مختار يبحث عن التركيز الدفاعى والنحاس يفتش عن الخروج من المأزق
*التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام المقاولون العرب
ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام المقاولون العرب مكونا من :" أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".
ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الإنتاج الحربى مكونا من :" حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى ، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام ، محمد سالم".
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