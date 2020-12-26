حكاية 19 مباراة جمعت الإنتاج الحربى والمقاولون العرب قبل مواجهة اليوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره المقاولون العرب فى الخامسة عصر اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف من وادى دجلة في الجولة الثانية للمسابقة، بعدما تأجلت مباراته فى الجولة الثالثة لانشغاله بمواجهة النجم الساحلى التونسى فى الكونفدرالية والتي انتهت بالتعادل السلبى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل في واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما لعب مباراتين خسرهما وسجل لاعبوه هدفا وتلقت شباكه أربعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.*تاريخ مواجهات الإنتاج الحربى والمقاولون العرب

التقى المقاولون العرب والإنتاج الحربى فى بطولة الدورى الممتاز من قبل 19 مرة، فاز العجلات الحربية فى 3 مواجهات، فيما فاز ذئاب الجبل في 9 مواجهات، وحسم التعادل نفسه فى 7 مواجهات، وسجل الإنتاج فى شباك المقاولون 16 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 26 هدفً.

لقاء الفريقين فى الدور الاول لدورى الموسم الماضى انتهت بفوز المقاولون العرب بهدف دون رد سجله محمد سالم على ستاد السلام.

ولقاء الفريقين فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى انتهى بفوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 17 اغطسطس 2020 على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجولة 20 للمسابقة ، تقدم باسم مرسى للانتاج وتعادل أحمد يحيى للمقاولون بهدف فى شباكه ثم أضاف عبد الله ياسين هدف فوز ذئاب الجبل بالمباراة.